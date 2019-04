Vous savez, parfois dans la vie, il y a des couples que l'on rencontre, qui vont mal et qui pourtant persistent à rester ensemble et c'est malaisant. Nintendo et sa petite 3DS, c'est exactement cette situation là.

Alors que tout le monde pensait la console morte depuis 2017, soit l'arrivée de la Nintendo Switch, Nintendo a préféré continuer à y croire en sortant quelques portages que personne n'a demandé, une version XL de la 2DS et a justifié le tout d'un "La 3DS est toujours là pour avoir une machine plus accessible pour les plus faibles budgets, sisi il y a un marché pour !".

Mais les choses semblent changer ...





We have nothing new to announce regarding first-party software for the Nintendo 3DS family of systems. We can confirm that new software is coming from third-party publishers.

Sortie en 2011, la 3DS souffle péniblement sa 8 em bougie cette année et il s'avère qu'il s'agira (enfin) de la dernière. Cela a été dit de la bouche même de Nintendo !En effet, contacté par Kotaku, un porte-parole du géant japonais a affirmé que Nintendo n'a plus rien de prévu sur la grande sœur de la Switch. Cependant, les éditeurs tiers pourront toujours sortir leurs titres.Le portage Wii de Kirby Epic Yarn serait donc la toute dernière production de Nintendo sur la portable au deux écrans. Concernant les tiers, Persona Q2 reste le dernier titre annoncé pour celle-ci.Même si les serveurs pour l'eShop fonctionnent et que la production est toujours en cours, Nintendo a tout de même annoncé a demi mots la mise à mort de la machine. Une bonne nouvelle qui permettra à toutes les équipes de Nintendo de consacrer leurs ressources pour la Switch, d'arrêter les portages pourris dont personne ne touchera et permettra enfin à la console de faire partie des vieilleries du passé.Bientôt de grosses promo en magasin qui vont vouloir vider leurs stocks ?