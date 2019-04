J'ai adoré tout les derniers jeux du studio mais une chose me gavais à chaque fois, au point de me bloquer sérieusement pour mon achat.



Un jeu de bâston est pour moi fait pour jouer en solo et avec des potes ou la famille de passage à la maison.

Je deteste jouer en ligne contre des inconnus.



Et le problème avec leur jeux c'est que quand par exemple deux personnes de ma famille ou deux potes jouent l'un contre l'autre, un seul peut utiliser mes costumes débloqué.

L'autre joue seulement avec les persos de base. Ça m'a particulièrement gavé dans injustice 2 ! Vu la personalisation poussé des persos.



On t'il réglé ce problème dans celui la ?