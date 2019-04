source : oneangrygamer.net



DC Comics et Walmart censurent les fesses et les cuisses dans les réimpressions des artworks de Superman par Michael Turner.

GENZOMAN : Si vous voulez censurer le travail de Michael Turner, au moins prenez quelqu'un qui comprend le fonctionnement des fesses.

coverbpodcast : Alors.... les femmes ne peuvent pas avoir de fesses. Compris. Walmart DC Comics ont censuré Artemis et Wonder Woman de Michael Turner.

DC Comics s'est associé à Walmart l'an dernier pour un lancement Giants Comics de séries classiques mettant en vedette des BD de Batman, Superman et Justice League, entre autres. Cette initiative a débuté en, lorsque Walmart a obtenu l'accès exclusif à la distribution d'une sélection de réimpressions. Eh bien, certaines réimpressions semblent avoir été modifiées par rapport aux originaux, et une censure flagrante a eu lieu pour les personnages féminins dans certains numéros, en particulier celui mettant en vedette l'art du regretté Michael Turner.rapporte que le Superman #9 et le Superman #10 qui ont été publiés à l'origine en 2006 et qui ont été réimprimés récemment dans le cadre de la nouvelle série Giants Comics, contenaient une censure plutôt flagrante. Plus précisément, le justaucorps de Wonder Woman a bénéficié d'une plus grande surface de tissus, tandis que la tenue d'Artemis a été complètement modifiée, sa cuisse droite entière et une partie de ses fesses ont été complètement recouvertes.Comme vous pouvez le voir, non seulement ils ont abaissé le vêtement sous les fesses pour qu'une partie des fesses soit couverte, mais ils ont aussi enlevé les traits qui signifiaient la raie des fesses, de sorte qu'on dirait qu'elle porte un justaucorps qui ne lui colle pas tant que ça au corps. Essentiellement, l'idée est de supprimer le sex-appeal du design des personnages féminins de Michael Turner, presque de manière identique à ce que NetherRealm Studios a volontairement fait aux combattantes dans Mortal Kombat 11.Évidemment, certains artistes (et beaucoup de vrais fans de BD) étaient en colère contre la censure.Les hommes, d'après les infos rapportées, ont été laissés pour ainsi dire tranquiles, mais les femmes ont dû subir divers types de réparations pour les normes plus puritaines d'aujourd'hui.Les femmes n'ont évidemment pas le droit de s'habiller de certaines manières et ne peuvent pas non plus être représentées sous certaines formes, même dans les médias de fiction.Les lecteurs de Bleeding Cool étaient d'accord avec la censure puisque la plupart d'entre eux ne lisent pas ou n'aiment pas les bandes dessinées et ne veulent pas les voir bien se vendre. Ce genre de censure ne fera probablement que décourager un plus grand nombre de lecteurs, car les ventes de bandes dessinées continuent de faire l'objet de plongées massives. Captain Marvel n'arrive toujours pas à écouler 40.000 bandes dessinées par mois, tandis que les meilleures ventes de bandes dessinées souvent mois après mois, d'après, sont les poids lourds de DC comme Batman ou Marvel's Spider-Man.Continuer à désexualiser délibérément les personnages féminins, à chasser les fans de longue date avec l'agitprop et à contrarier quiconque exprime son opinion sur la propagande ne va pas aider du tout l'industrie.Marvel et DC ont tous les deux traversé un cycle désespéré pour trouver quelque chose qui puisse ramener le public, tout en continuant à tenir compte de la sensibilité de la gauche régressive.Il n'est pas étonnant que des auteurs comme Ethan Van Sciver et Richard C. Meyer accumulent des centaines de milliers de dollars alors que les maisons d'édition de renom continuent à crouler sous leur propre poids. Censurer l'art des bandes dessinées classiques d'artistes défunts comme Michael Turner n'aidera certainement pas à plaire au noyau démographique.