Hello! J'abuse de la gentillesse des Gamekyoïtes, mais hier s'est déroulé le premier festival japonais de la Martinique, organisé par... Des jeunes d'un Lycée de Fort-de-France (Lycée Bellevue) !Assez impressionné par le travail effectué, j'ai fait un "micro-vlog" et je vous présente ici même leur travail ^^ !Enfin voilà, merci à tous ceux qui regarderont même quelques secondes, j'espère que ça aidera l'évènement à prendre de l'ampleur au fil des années pour y inviter Masahiro Sakurai dès 2023 pour la sortie de Smash Bros Infinite sur Nintendo Switch 4 Pro !Il y a égalementpour les témérairesPS : En, réalité, c'est le teaser du vlog à venir pour ceux que ça intéresse

Like

Who likes this ?

posted the 04/28/2019 at 03:45 PM by suzukube