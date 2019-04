Pour ceux qui suive l'actualité anglophone (puisque le jeu n'est pas disponible en France...), Nintendo et Cygames organisent actuellement un évènement sur Dragalia Lost, amenant les héros de Fire Emblem Heroes comme guest-stars. On y retrouve Alphonse accompagné de Véronica, de Fjorm ainsi que Marth.Pour l'occasion, la chanteuse Daoko qui chante notamment plusieurs thèmes de Dragalia Lost et le groupe hip-hop Scha Dara Parr ont réalisé cette version du thème emblématique de Fire Emblem. J'ignore le genre, mais je lis dans les commentaires de la vidéo que c'est du rap, vous pouvez le confirmer ?Alors au sujet de Scha Dara Parr, Nintendo avait notamment utilisé leur musique "Game Boyz" pour la publicité japonaise de Zelda: A Link to the Past. La boucle est bouclée.