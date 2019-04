Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous énonce un projet qui débutera lors de la dernière semaine de Juillet et qui tourne autour de Starwars et se fera sans Moumoune(qui n'aime pas Starwars, elle est plus Star Trek et Stargate).



J'ignore encore si ce projet sera en direct, en Première ou comme d'habitude, totalement en off, ce sera à vous de me dire dans les commentaires quelle forme vous préférez.



Pour avoir plus d'info sur ce projet, ben... Regardez la video.