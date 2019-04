Pour la petite histoire, un type c'est fait bannir du PSN pendant 1 semaine pour insulte, jusque la tout va bien c'est normal, sauf que tout c'est jeux PSN donc DEMA ont été bloquer aussi.... la par contre non faut pas déconner, ça veux dire quoi? t'achète t'es jeux, mais Sony fait ce qu'il veux? bah on dirait bien... bref le dema c'est de la merde.PS : pour les personnes qui vont me dire anti sony : click ici