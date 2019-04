C'est un jeu d'action en monde ouvert, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde réel - en Amérique, en Europe - et tout est connecté par Internet, mais d'une certaine façon, nous ne sommes plus connectés au monde réel aujourd'hui.



J'inclus cela comme une métaphore dans le jeu. Le joueur devra se reconnecter au monde. Vous êtes très seul, il y a de la solitude, mais vous essayez de vous connecter. Que ce soit dans l'histoire ou le gameplay, le mot-clé est "connexion". Il y a beaucoup de choses en dehors de cela évidemment, mais la clé est la connexion.

Vous vous connectez au jeu et tout le monde joue ensemble. Vous serez connecté et tout le monde sera connecté également. Je ne peux pas en dire plus parce que Sony serait très fâché. Je ne veux pas me déconnecter de Sony.



Encore une chose. Je ne peux pas dire où, mais si vous allez à un certain endroit du jeu, vous ne contrôlerez pas Norman ou Sam, vous contrôlerez juste la caméra. Vous voyez Sam / Norman, vous pouvez bouger la caméra pour voir aux alentours et lorsque vous le regardez, il peut faire quelque chose comme un clin d'œil.

Je veux que les gens pensent à leur vie ou prennent un peu de recul, regardent le monde et disent "ah oui, c'est ça la connexion ou la déconnexion de notre monde". Certaines personnes bâtissent des murs autour d'elles, comme c'est le cas en Europe, vous verrez des similitudes avec cela en jouant au jeu.

Il parle également d'une zone précise du jeu:- Kojima a réitéré que Death Stranding est un jeu d'action ouvert sur le monde, tout en soulignant qu'il apportera quelque chose de nouveau au genre.- Kojima a utilisé Internet comme métaphore pour dire que la connexion sera un grand thème dans Death Stranding. Le joueur sera seul - il y a la solitude - mais il essaiera de se connecter.- Dans le gameplay comme dans l'histoire, la "connexion" sera la clé. Tout le monde sera connecté.Kojima était visiblement enthousiaste à ce sujet.- Kojima ne pouvait pas en dire plus pour ne pas entrer en conflit avec l'éditeur Sony Interactive Entertainment : "Je ne veux pas être déconnecté de Sony."- Kojima a ajouté : " Se connecter, c'est comme se déconnecter d'une certaine manière ; la connexion est-elle correcte ? Il veut que les joueurs réfléchissent à ce thème dans leur propre vie et dans le monde (il a mentionné les rencontres et la politique européenne comme exemples).- Kojima a dit qu'il est difficile de raconter une histoire dans un jeu à ciel ouvert parce qu'il faut trouver un équilibre entre la liberté du joueur - la liberté de mouvement - et le scénario. Il faut aller dans une certaine direction pour en savoir plus sur l'histoire, mais Kojima veut aussi que les joueurs aient le sentiment qu'ils font le choix de le faire.- Kojima a parlé de travailler avec des acteurs d'Hollywood. Bien qu'il puisse créer 100% de ce qu'il veut avec un simple CG, cela le limite à ce qu'il a dans la tête. Les vrais acteurs, par contre, peuvent le surprendre avec plus de profondeur. Il a dit qu'il ne pouvait pas revenir à l'époque qui a précédé la motion capture.- Norman Reedus, qui joue le protagoniste Sam, a dit que les joueurs vont pleurer en jouant le jeu. Vous vous investirez émotionnellement.- Kojima a dit qu'il voulait créer des jeux jusqu'à sa mort.- Kojima a dit qu'on verrait peut-être plus Death Stranding dans un mois ou deux. (Peut-être.)