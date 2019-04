Sothis





Edelgard von Hraesvelgr

Dimitri Alexander Blaiddyd

Claude von Regan













Il y a quelques jours le magazines famitsu à diffusé de nouvelles informations et images au sujet de Fire Emblem: Three houses qui sortira le 26 Juillet prochain.]: Travaillant à l'origine comme mercenaire ses talents se font remarquer, lui offrant un poste de poste professeur à l'académie.Sa mère est décédée et il/elle vit avec son père qui était chef des chevaliers de Seiros, mais il dirige maintenant un groupe de mercenaires.: Un personnage légendaire dont on dit aussi qu'il est le chevalier le plus fort de l'histoire. Il à été convoqué au monastère de Garreg avec le protagoniste, lui faisant reprendre son poste de chevalier.: Une fille mystérieuse qui à l'air jeune mais dont la locution trahit son grand âge, elle a perdu le souvenir de son " vrai moi". Elle sauve le héros lors d'une attaque et lui parle depuis par télépathie, il est le seul à pouvoir la voir.: Princesse de l'Empire d'Adrestie à qui l'on a promis le titre de d'Impératrice. Une jeune femme talentueuse mais à l'attitude froide et noble. L'Empire d'Adrestie à la plus longue histoire et beaucoup de gens ici sont plus doués en magie qu'au maniement des armes.: Un jeune homme éloquent qui a de bonnes manière et qui incarne la chevalerie, mais qui d'une manière ou d'une autre à un part d'ombre. Peut être parce que le Saint Royaume de Faerghus est connu pour ses chevaliers, beaucoup d'étudiants sont bons à utiliser des lances.: Un jeune homme sympathique dont le sourire lui va bien. Bien qu'il n'ait pas l'air de penser aux choses trop profondément, il a une perspicacité aiguisée. Comparé aux autres classes, le cerf d'or à plus d'élèves communs, beaucoup d'entre eux sont aussi doués pour utiliser les arcs.- Le jeu possède un système de rembobinage temporel- Ceci est rendu possible par la capacité de Sothis à remonter le temps- Le système est similaire à FE Echoes où vous pouvez rembobiner vos actions mais la quantité d'utilisation autorisée est également limitée.- Effets de terrain : En plus de déterminer les coûts de mouvement et les taux d'évasion, certaines terrains peuvent faire profiter d'autres bonus comme la récupérations de PV, ou la téléportation sur un autre terrain.- Possibilité de choisir au lancement du jeu entre le mode Normal (Difficile) et le mode Casual (Classique)- Le changement de classe passe maintenant par un système d'examen d'aptitude : Le personnage a besoin de passer les examens et les chances de réussite s'améliorent avec une bonne maitrise des compétences.- Une fois la classe déverrouillée, le personnage peut changer librement de classe à tout moment.- Le niveau ne retournera pas en Lv1- Les personnages commencent dans les classes Roturier ou Noble en fonction de leurs origines, mais ces classes de départ sont les mêmes du point de vue statistique : ils peuvent juste utiliser un peu de magie sans autres points forts.- Les premières améliorations de classe arrivent après le Niveau 5 : Myrmidon (épée), Soldat (lance), Guerrier (hache et arc), Moine (magie)- Compétences classées : Épée, Lance, Hache, Arc, Magie Noire, Foi (magie blanche), Voler (classes Flier), Armure lourde (classes Blindée), Cavalerie (classes Cavalerie).- Chaque personnage a de bons et de mauvais rangs