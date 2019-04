Les rumeurs sur Rocksteady studio n'en finisses plus depuis quelques temps. Jeux sur les Tortues Ninja/ Superman démenti depuis, jeu Suicide Squad et maintenant une rumeur sur un certain Outlaws depuis quelques jours circule sur la toile.L'annonce d'ailleurs doit se faire aujourd'hui mais j'y crois pas une seule seconde. Le jeu Outlaws donc permettrait d'incarner Jason Todd autrement dit Red Hood qui serait a la tête d'une équipe d'Anti Héros composé d'Arsenal et Starfire.Dans les Comics, Red Hood tente de renouer avec la justice en expiant ses fautes et est amené à croiser des têtes connues de DC Comics, dont Batman. Le personnage apparaissant dans Batman : Arkham Knight et étant même jouable dans un DLC dédié, il n'est pas illogique qu'Outlaws soit donc une suite indirecte au dernier jeu de Rocksteady.Enfin, Red Hood étant accompagné, il se pourrait qu'un mode coop' soit de la partie, sait-on jamais. Quoiqu'il en soit, Outlaws devrait être révélé officiellement ce vendredi.Seulement voilà il semblerait que cette image apparue il y'a quelques jours ne serait en fait qu'une capture d'écran d'un rendu sous Unreal Engine 4 créee par un artiste selon le site jeuxvideolive.com.Mais ce que je trouve étrange c'est que c'est le seul site qui a mis a jour en disant cela...Bref quand est ce qu'on va savoir enfin sur quoi bosse Rocksteady bon sang...