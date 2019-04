Bon...



Ca doit faire 30h que je suis sur le jeu, et le jeu souffle le chaud et le froid. Et c'est deja un gros point noir pour un jeu from software. C'est bien la 1ere fois que je n'ai aucune envie de jouer à un jeu FS. Même dark souls 3 qui est une déception pour moi ne m'a pas couper dans mon élan pour finir le jeu.



Déjà cette difficulté sorti de nul part, tu traverses des champ de mobs avec des mini boss plus durs qu'un boss= echec



Les boss qui ne font que spammer leur attaques et qui donc ne te laissent presque aucune porte d'attaque pour donner un coup = echec



Les boss qui reviennent alors que tu les as deja buté = gros manque d'inspiration. (j'en suis au retour du singe gardien qui revient la tête coupé alors que t'as enlevé son ver géant = echec)



Il est très difficile de se repérer dans le jeu, je ne vois aucunement le génie du level design des DS et du grand Bloodborne.



J'en suis même bloqué pour savoir où aller par moments, et le manque d'exploration fait qu'on tourne très vite en rond.



Le gameplay est bon, mais se taper contre des sac à pv qui ne te laisse jamais le temps d'apprendre les patterns sans courir comme un débile autour de l'arène, c'est pas jojo.



Bref j'en attendais beaucoup trop de ce jeu, et la comparaison avec LE jeu de la ps4 bloodborne fait froid dans le dos. On se demande où est passé le génie de Miyazaki.



Sans parler des thématiques abordés par le jeu, qui reprend le concept de sang de bloodborne, mais de manière tellement plate comparé au côté cryptique et référencé de bloodborne.



Après je peux encore changé d'avis, j'ai quand même detesté dark souls 1 à sa sortie, pour y rejouer 1 an après et adoré une fois la mécanique bien comprise.