La Team Experience INC. (Stranger of Sword City, Demon Gaze) vient d'annoncer la sortie prochaine de son nouveau Dungeon Crawler : Aoki tsubasa no Chevalier (litt : Chevalier(s) aux ailes bleutées) pour le 25 juillet prochain exclusivement sur PSVita.

posted the 04/26/2019 at 07:11 AM by eyrtz