La jeune Ciri a été enlevée et est contrainte d’épouser l’empereur de Nilfgaard. Geralt de Riv se rue à son secours sans une seconde d’hésitation, malgré ses blessures. Dans son dangereux périple, il sera accompagné par Jaskier, son fidèle ami barde, et d’autres compagnons de fortune. Ils ne seront pas de trop, car la guerre sévit de tous côtés, et les magiciennes rescapées tentent de sauvegarder l’avenir de la magie…

Le Tome 5 de The Witcher est disponible en préco pour 15.90€, pas de visuel (donc je vous met le Tome 2), mais une date de sortie, le 14 Août 2019.Le livre contiendra pas moins de 384 pages en Français et coutera 15.90€