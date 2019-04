Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age :Le jeu est sorti aujourd'hui au Japon et Square-Enix a en quelque sorte réussi à tout fourrer dans 12 Go alors que sa taille était de 40 Go sur Ps4, sans couper des choses comme certaines personnes en avaient peur :- Le double audio est inclus (japonais et anglais).- Les traductions européennes, japonaises et coréennes sont également incluses.- Les trois bandes sonores différentes sont incluses (version PS2 originale, version OST CD - Album et version réorganisée).- Et les nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de faire plusieurs jobs et le jeu de trois gambits.- Il est même possible de régler la confirmation sur A ou B si vous êtes habitué au système de contrôle de la Ps2.- Il a fondamentalement toutes les fonctionnalités et plus, les temps de chargement sont également très rapides dans cette version.- Les performances semblent assez solides, en 30fps.- La résolution en mode portable n’est pas en 720p, mais elle a toujours l’air magnifique et les couleurs apparaissent vraiment sur l’écran.- La seule chose qui manque est l'occlusion ambiante. Mais cela a rendu le jeu inutilement plus sombre, donc cela pourrait être positif.Pour rappel, la version Nintendo Switch sortira le 30 avril chez nous...Source : https://www.resetera.com/threads/the-switch-port-of-final-fantasy-xii-is-black-magic.113533/