Véritable phénomène de la 6e génération, Grand Theft Auto: San Andreas, tel que nous le connaissons aujourd’hui devait être bien plus généreux et ambitieux. En effet à cause des limitations des consoles, par manque de temps ou pour éviter des scandales les développeurs ont dû enlever du contenu.



Je ne vais pas tout lister il y a en beaucoup trop (personnages, missions, armes entre autres) mais je vais garder ce qui a retenu mon attention. Comme le fait que le jeu devait sortir sur deux DVD et non un seul.



- Les lavages-auto qui sont apparus dans GTA 4 devaient être présents dans cet opus et avoir la même fonction… laver les voitures.







- Des animaux devaient se balader dans la nature à la manière de GTA 5.

- La présence de requins.

- La possibilité de boire de l'alcool et d'être bourré.

- Un mini-jeu de beach-ball identique à celui de Vice City.







- La présence de nombreux magasins comme les pharmacies, les boutiques de donuts,plus de magasins de vêtements…



- Dès cet opus, les développeurs avaient imaginé un système pour avoir plusieurs protagonistes, mais il fut retiré à cause des limitations des consoles.







- Lorsqu'un piéton était tué par le joueur, des journalistes venaient sur les lieux du crime.

- Quand le joueur cassé des lampadaires, un technicien devait venir sur place la réparer.

- La possibilité d'acheter et de vendre de la drogue dans les rues de Los Santos, mais aussi de la consommer.

- La présence d'un skateboard comme arme, mais aussi pour se déplacer.







- La possibilité de créer et gérer son propre casino sûrement de la même façon que les boîtes de strip-tease de GTA: Vice City Stories

- Hot Coffee, un mini-jeu basé sur le sexe avec une partenaire. Il sera finalement pour éviter les scandales.

- La présence d'un mode multijoueur en ligne.

- La possibilité d'entrer dans des banques et d'ouvrir des coffres via un mini-jeu à la manière de Saints Row.





- La présence d'une île avec une prison basée probablement sur Alcatraz.



- La présence d'une île avec une prison basée probablement sur Alcatraz.





A 2:00 dans la vidéo.



