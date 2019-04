Dans MK11, il vous en coûtera 6440 $ pour acheter tous les skins dans le jeu sans grinder, en supposant que vous avez une chance parfaite et que vous vérifiez le magasin toutes les 6-8 heures



Supposons que vous vouliez simplement terminer la campagne, faire tous les tutoriels des personnages et compléter les tours de base. Vous ne voulez pas grinder en dehors de cela, mais vous voulez déverrouiller chaque skin dans le jeu :



• En moyenne, une skin coûte 500 Krystaux du Temps, ce qui coûte 5 $ en magasin. Vous pouvez, bien sûr, les gagner, mais ils s'accumulent très lentement.



• Les skins apparaissent dans le magasin par rotation, où un ensemble de cinq skins sont mis à disposition pour une période de temps limitée (généralement 6 à 8 heures), puis ils sont partis et vous devez grinder les tours pour les gagner. Cela ajoute à l'urgence de dépenser rapidement de l'argent pour ce skin que vous avez toujours voulu. Pour que nos calculs soient valides, nous supposerons que vous ne verrez jamais de skin en double dans le magasin et que vous vérifiez le magasin toutes les 6 heures environ.



• Il y a 23 personnages dans le jeu, chacun d'eux a 60 skins. Mais jouer à travers l'histoire, le tutoriel des personnages et les tours de base en débloquera généralement 4, donc nous avons 56 skins à débloquer.



- Donc, en nous basant sur ces données, nous obtenons : 23 * 56 * 5 = 6440 $



- Notez que ces calculs incluent le patch que les devs ont promis pour résoudre les problèmes de progression.



• Ce chiffre ne comprend pas : les fatalités, les brutalités, les équipements ou les consommables à usage unique parce que je n'ai pas encore déterminé le drop rate exact de ces derniers.





Pourquoi ne pas simplement grinder pour les skins ?



J'ai eu environ 760 Krystaux du Temps après 4 heures de jeu. À ce rythme, il me faudra 3390 heures pour déverrouiller tous les skins. Bien sûr, je pourrais compléter des tours du temps spécifiques pour y arriver plus rapidement. Mais comme je l'expliquais dans mon article précédent, il est presque impossible de les compléter sans des équipements rares ou meilleurs et des consommables à usage unique, qui nécessitent eux-mêmes plus de grind.



Pourquoi cette indignation ? Les précédents jeux MK vous permettaient de payer pour les skins aussi....



Dans MKX, vous pouvez tout débloquer : les skins, les fatalités, les brutalités et les personnages DLC pour seulement 40 $. Pourtant, dans ce jeu, vous avez besoin de 6440 $ juste pour déverrouiller tous les skins.