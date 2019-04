Je ferai un petit sondage comme ça chaque mois, ça peut être intéressant de savoir ...Pour ma part, en aucun cas Rage 2, il ne m'intéresse pas du tout. J'hésite entre A Plague Tale : Innocence (j'attends les tests, les retours concernant l'intrigue, si le scénario est vraiment bon, si on ne s'en lasse pas au fil des heures, pas trop répétitif, etc ... mais je le trouve un peu cher 49,99€, je pense que 39,99€ peut être un meilleur prix de lancement) ou alors Team Sonic Racing qui lui est à 31,99€ (+5€ offerts FNAC) .... Il se peut également que je n'achète rien en Mai. A voir .... Je suis actuellement sur MK11 donc ...

posted the 04/24/2019 at 09:53 PM by ioop