On peut d'ailleurs remarquer que Rorona est devenu une stalkeuse durant la localisation.On peut remarquer que le cover sur switch dévoile davantage de peau ce qui devrait plaire aux lolicons et aux multiples dépravés sur cette console.Voici maintenant la jaquette japonaiseMaintenant , on sait tous que la véritable raison de cet agrandissement hautement artistique est probablement que les États-Unis ne veulent pas montrer les jambes d'une fillette qui n'a pas la majorité sexuelle puisque c'est de toute évidence indécent et que cela dévalorise les femmes.Au sujet de l'omission du pauvre cheval sur l'illustration occidentale , mes sources indiquent que les groupes végétaliens ont mis de la pression sur Tecmo-Koei pour émanciper la pauvre bête.Dans tous les cas, je tiens a remercier chaleureusement l'équipe de localisation qui a pour mission de protéger nos enfants de la perversité japonaise sans cesse grandissante et de s'assurer que tous les joueurs comprennent bien que le nouveau atelier n'est pas une simulation de course de chevaux. :3