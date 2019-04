Jeux Video

Hé ben c'était génialFranchement.Mais du tout comme je le pensais.Et ouais, contrairement aux premiers "avis" qui sont tombés et que je ne citerais pas, pour ne pas être déçu, il ne faut pas prendre Endgame comme la Partie 2 d'Infinity War, mais bien comme le final d'un arc de 10 ans.Et ça, il le réussi parfaitement bien.Alors oui, c'est ptéte un peu long (2h50 d'ailleurs, et pas 3h05 sauf si on compte le générique) et que niveau action, y en a pas des masses hormis forcément vers la fin, mais je salue la prise de risque d'une narration très originale pour ce qui devait être quelque chose de totalement convenu.Parce que bon, on s'doute bien de ce qui va se passer avant même d'avoir vu le filmMais ce qui est intéressant, c'est non seulement la solution, mais ce qui va se passer durant tout cela.Et on peut aussi remercier Marvel de n'avoir cette fois rien gâché dans les trailers qui ne montrent effectivement que les premières minutes du film.J'ai eu tout ce que j'attendais :- De l'humour sans en faire trop (perso)- Des plans prodigieux (les plus beaux du MCU)- Des surprises- De l'émotion (bon sans avoir chialer non plus hein)- Une conclusion qui sait faire le bilan de 10 ansPar contre, faut quand même dire que :- Quelques séquences un peu longuettes.- Faut vraiment vous dire que Endgame est l’antithèse de Infinity War en ratio dialogue/baston.- La nouvelle coupe de Captain Marvel a beau être la "vraie", je la trouve dégueulasse- On voit pas le chat, c'est un scandale- On nous fait le coup du plan over-féministes "Vous voyez, on a plein de femmes dans Marvel, REGARDEZ !!!". T'as l'impression que le message du producteur arrive à passer devant même la 3D.- La terre un peu trop en mode post-apo (pour le peu de plans qui s'attarde dessus) alors que bon, même si Thanos a détruit la moitié des espèces vivantes de l'univers, il doit bien rester 1 ou 2 milliards d'humains. Franchement, t'as des séquences, on est à deux doigts de "Je suis une Légende". Abusez pas.- J'ai mangé un kebab avant la séance avec des frites très salés. Mais j'avais une bouteille d'eau. Seulement mon frère qui m'a rejoint m'a sorti durant les bande-annonces "J'ai trop soif, tu me files un peu d'eau ?". Il a tout bu, j'ai passé la moitié de la séance desséché.Bref, très satisfait, et rendez-vous dans quelques semaines pour Spider-Man 2, l'épilogue de la Phase 3 avant de pouvoir passer au nouvel arc.