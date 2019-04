Malgré son passé totalitaire, la Chine s'est ouverte, année après année, à l'Occident. Le jeu vidéo y a été accepté, bien que le gouvernement de Xi Jinping ait tenu à le réguler, sous bien des formes. Ce contrôle vient de trouver ses nouvelles régulations et le processus d'autorisation a redémarré en ce lundi de Pâques.

L'addiction aux jeux vidéo prise en grippe par la Chine



Le 10 avril dernier, l'Administration chinoise de la presse et des publications (SAPP) tenait une conférence durant laquelle elle communiquait ses nouvelles lois et régulations vis à vis des éditeurs de jeux vidéo. Tencent et Netease, les deux plus gros éditeurs de jeux vidéo dans le pays, vont donc devoir se plier à ces nouvelles requêtes, s'ils souhaitent pouvoir profiter de ce pays comptant plus de 1.4 milliard d'habitants. Outre un système de verrouillage virtuel, qui sera mis en place par Tencent pour restreindre l'accès à ses jeux aux chinois de moins de 13 ans, la Chine souhaite également faire disparaître plusieurs éléments des jeux présents sur son territoire.



Alors que ce mardi 23 avril 2019 marque le jour de la sortie de Mortal Kombat 11, le jeu de NetherRealm Studios ne devrait pas obtenir les autorisations pour débarquer sur le sol chinois. Et pour cause, parmi les éléments que souhaitent voir disparaître la SAPP, on retrouve le sang, les corps, le Poker ou encore le Mah-jong. La Chine a souhaité prendre les devants et a indiqué que changer la couleur du sang ou indiquer qu'il ne s'agit pas de sang mais de slime, ou d'un liquide visqueux, n'était pas une alternative suffisante.



Une annonce qualifiée "d'extrêmement importante" par Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, spécialisée dans le jeu vidéo sur le marché asiatique. Ainsi, l'entreprise a estimé qu'un peu moins de 5000 jeux auront le feu vert pour atteindre le sol chinois. A titre de comparaison, c'est près de 37% moins que les 7700 jeux acceptés sur Steam en 2017. Parmi les éléments que souhaitent combattre la SAPP, l'addiction aux jeux est en première ligne. Les éditeurs devront attester de la présence d'un système anti-addiction dans les jeux les plus à risque, de même que moult captures d'écran et plusieurs autres indications.



"Avec un nouveau processus d'autorisation plus transparent prêt à entrer en vigueur rapidement, nous avons une vision positive du marché de jeux vidéo digitaux chinois en 2019." a indiqué Niko Partners dans un post.



La censure continue en Chine. Malgré les interdictions, l'Empire du Milieu reste un marché très séduisant pour les éditeurs de jeux chinois. Avec plus d'1.4 milliard d'habitants et un public très friand de jeux vidéo, la Chine est incontestablement un des marchés phares du moment. Le marché du jeu mobile y est en pleine expansion et Tencent s'en félicite. Le géant chinois continue, quant à lui, de grossir et d'investir en Occident, mais se tourne également vers la construction de smartphones, en envisageant de produire lui-même son smartphone à destination des joueurs.