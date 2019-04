Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Après avoir dépassé la Wii U et la GameCube, ce n’était qu’une question de temps avant que la Nintendo Switch ne surpasse la Nintendo 64, la prochaine console que la Nintendo Switch était sur le point de dépasser. Maintenant, à la lumière de nouveaux chiffres de vente potentiels, il semble que la Switch ait officiellement éclipsé la Nintendo 64.Selon VGChartz, la Nintendo Switch se serait vendu un peu plus de 200 000 exemplaires pour la semaine se terminant le 6 avril 2019. En conséquence, ceci aurait permis de porter les nouvelles ventes de la Nintendo Switch à 33,15 millions d’unités, ce qui a permis de dépasser les ventes de la N64, qui s’élèvenr à 32,93 millions.Ceci est encore plus impressionnant quand on sait que la Nintendo Switch a réussi cet exploit un peu plus de deux ans. En comparaison, la N64 avait une durée de vie de 6 ans au total. La prochaine console que la Nintendo Switch pourrait dépasser en termes de ventes serait celle de la SNES, qui s'élève à 49,1 millions, et la Xbox One avant.Il convient de noter qu’aucun de ces chiffres n’est encore officiel et repose sur des estimations de VGChartz pour le moment. Néanmoins, compte tenu que les derniers chiffres officiels de Nintendo révélés à la fin du mois de janvier indiquaient que la Nintendo Switch avait moins d’un million d’unités de retard sur la N64, il ne fait aucun doute qu’il a depuis dépassé cette dernière.Nous devrions avoir quelques chiffres plus précis sur les ventes actuelles de la Nintendo Switch dans les prochains jours, car les résultats de l’exercice de la société devraient être publiés le jeudi 25 avril...Source : https://www.dualshockers.com/nintendo-switch-outsells-n64