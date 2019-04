“Evolution began with Crashs island being stolen from the Earth by the Evil Twins and used as a jigsaw-piece in one giant planet made from pieces of others. (...) But when Ratchet and Clank was released Insomniac had had the same idea; their planet looked identical to ours, so we decided to start over (...)”

Paul Gardner

Avant de devenir le jeu que l'on connaît aujourd'hui Crash Twinsanity était un projet bien plus ambitieux, il s'agissait à la base d'un similaire à Ratchet & Clank, avec des éléments de. Le jeu se déroulait dans un univers de science-fiction. Il y a peu d’informations nous pouvons nous faire une idée du jeu. Quelques concepts arts mais nous savons pourquoi le jeu a été annulé.Les jumeaux maléfiques, nouveaux ennemis de cet opus.Crash avec une combinaison pour voyager dans l’espace.Les personnages qui devaient être présent dans le jeu.Les fameuses îles du 1er jeu Crash Bandicoot.Quelques environnements des planètes que Crash devait visiter.Les jumeaux maléfiques retirés des morceaux d’autres planètes afin de construire une planète plus grande et parfaite.