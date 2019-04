Le directeur de développement de la franchise a ainsi expliqué sur le site ResetEra que :



"Les modes présents au lancement ne sont pas définis à 100% et sont susceptibles de changer jusqu’à tard dans le développement, 343 est intéressé par des modes funs et populaires, mais ne travaille pas, et ne prévoit pas actuellement de travailler spécifiquement sur un dirigeable rempli de survivants se dirigeant vers une île après avoir reçu un cours de Beat Takeshi."



O’Connor estime par ailleurs qu’il est désormais possible de créer son propre Battle Royale grâce au mode Forge.