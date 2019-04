Bonjour tout le monde!! Aujourd'hui, on ne réagit pas à un anime, à la place, je vais faire réagir Moumoune à une news qui a vraiment fait du bruit dans le monde du jeu video. Et cette news, c'est la nouvelle politique de Sony par rapport au contenu sexuel dans les jeux videos.

L'Otaku et sa Mère

Like

Who likes this ?

posted the 04/21/2019 at 11:11 PM by kraken