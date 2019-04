Bonjour,

Ayant commandé un pc gamer, j'ai regardé si des solutions existaient pour diffuser l'image pc sur ma TV, sans fil.

J'ai vu qu'une mise à jour très récente de wireless display sur xbox le permettait. Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient tenté l'expérience et si ça se faisait sans lag ni glitches.

Autre question,peut on profiter de l'affichage 4k ou qhd sur la TV alors que le moniteur pc est en 1080p?

Enfin, ma TV est une Panasonic 50dx750, 4k hdr et 3d. Elle permet donc le 120hz. Pourrais-je utiliser ce taux de rafraîchissement avec la source pc via la xbox ? Merci !