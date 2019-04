Dans Mortal Kombat 11, un joueur a remarqué une différence de traitement subtile entre les hommes et les femmes lorsqu'ils subissent une fatalité réalisée par Kabal.

(le tweet a été effacé depuis mais il est toujours visible à cette adresse )





Raphaël Bleu Petit détail : à moins qu'il ne s'agisse d'une simple coïncidence avec les personnages de la bêta, l'expression faciale de Kabal change selon qu'il fait cette Fatalité sur un homme ou sur une femme.... #MK11)

(cliquez sur les images pour zoomer)













Raphaël Bleu J'avais du temps à perdre et j'ai essayé sur chaque personnage à plusieurs reprises, le résultat était toujours le même.

(Ce n'est littéralement qu'une petite chose que j'ai remarquée, je n'essaie pas de faire une déclaration ici ou autre.)



Shotmajor Pourquoi ça ? @_DaanishSyed @GreyMeta @Standardsen

Tous les personnages ne peuvent-ils pas mourir également ?



Raphaël Bleu Oof.

Si c'est la réaction que ça va provoquer, je vais effacer le tweet. Ce n'est vraiment pas la peine d'en faire tout un plat.

Daanish Syed C'est bizarre, je n'avais jamais vu ça. C'est identique dans le jeu final.

SpinkyRB Super ! Si vous souriez en arrachant la tête d'une femme, vous l'opprimez automatiquement. En tant que minorité moi-même, j'espère simplement que NRS est assez raisonnable pour mettre la "version non souriante" de sa fatalité sur Jax, Noob, Geras et Jacqui.

La youtubeuse Liana Kerzner a pris à partie NetherRealm Studios, Warner Bros. et Mortal Kombat 11 suite aux changements radicaux dans le design de leur personnage féminin. Kerner s'est moqué des changements en les qualifiant de "sexisme bienveillant".



Kerzner commence sa vidéo en définissant le "sexisme bienveillant" de la sorte : "le type de sexisme qui renforce un rôle sexuel binaire apparemment positif que les hommes sont forts et les femmes sont gentilles. Cela semble bénéfique pour les femmes à court terme, mais peut devenir un vrai problème à mesure que les choses avancent et que les femmes ont des aspirations plus élevées et qu'elles sortent des représentations binaires".



Elle poursuit en notant que Mortal Kombat n'avait pas l'habitude d'avoir un sexisme bienveillant car les femmes donnaient le meilleur d'elles-mêmes et les femmes sortaient du binaire de genre ordinaire en déchirant les visages et la peau tout autant que les personnages masculins.



Kerzner discute ensuite des différences entre les personnages féminins et masculins et note que les personnages masculins montrent beaucoup plus de peau que les femmes dans Mortal Kombat 11.



"... Si les femmes doivent s'habiller, pourquoi les personnages masculins ne le font-ils pas ? "Oh, ce n'est pas sa personnalité !"



C'est ça le problème. Et c'est là que nous entrons dans la discussion sur le sexisme bienveillant. Que les femmes sont aimables et, par conséquent, soumises à un examen plus minutieux en ce qui concerne certaines choses, et que les hommes sont forts, ce qui signifie que les hommes obtiennent des laissez-passer pour certaines de ces choses, mais sont soumis à un examen plus minutieux dans d'autres domaines, comme la criminalité, comme la violence et tout ça."

Sans son masque, Kabal affiche un sourire sadique quand il achève les hommes mais garde un visage impassible avec les femmes.Certaines réactions au tweet de Raphaël Bleu ont loué NetherRealm Studios pour son attention portée aux détails, quand d'autres étaient plus taquines comme celle-ci :Comme le dit l'expression,Difficile de ne pas se montrer suspicieux envers les raisons derrières cette différence de traitement entre les hommes et les femmes lorsqueUne différence de traitement qualifiée depar Liana Kerzner, youtubeuse journaliste de jeux vidéo et cosplayeuse amatrice :