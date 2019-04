Avant de développer le 1er Uncharted,envisageait d’exploiter à nouveau l’univers de la science-fiction, dans l’art book fêtant les 30 ans du studio nous avons pu avoir quelquesainsi que des petites infos sur ce que devait faire le héros.Sur la 1re image nous pouvons voir à ce qui semblerait être le héros du jeu.Comme le montre l’image centrale la ville du jeu entoure un. Le personnage principal était amené àdurant son aventure.Sur cette page nous pouvons voir des personnages inconnus mais nous pouvons reconnaître le personnage principal (?). Nous pouvons voir également ce qui semble être des améliorations pour son bras robotique.Concepts arts de la ville du jeu.Dans la fosse géante située au cœur de la ville, nous aurions pu y trouver certaines créatures, dont George un homme-arbre qui semble accompagner le héros. De plus ce lieu aurait pu être hanté par des fantômes.Science-fiction oblige, nous aurions très certainement vu des robots géants et des robots à échelle humaine.Maintenant il reste à savoir si toutes ces idées sont partis à laelles pourront être utilisées par un autre studio ou bien Naughty Dog.

Who likes this ?

posted the 04/21/2019 at 02:56 PM by jisngo