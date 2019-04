Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Spider-Man sur Ps4 est rempli de petits secrets et d'easter eggs. D'une proposition de mariage ratée aux références de Seinfeld et plus encore, le jeu regorge d'easter eggs. Mais un secret était si subtil qu'il semble que personne ne s'en soit rendu compte avant que quelqu'un d'Insomniac le révèle sur Twitter.Hier, Elan Ruskin, programmeur à Insomniac, a révélé un easter egg caché dans Spider-Man impliquant des piétons. Plus précisément, l'easter egg impliquait la présence de piétons juifs orthodoxes. Dans la vie réelle le samedi, lorsque vous jouez à Spider-Man, ces PNJ ne seront pas présents dans la ville. C'est une référence au sabbat et donc les individus juifs travailleront pas ou ne sortiront pas le samedi.Il semble que ce secret soit dans Spider-Man depuis le lancement du jeu et que, du fait de sa subtilité, personne ne l’avait vraiment remarqué jusqu'alors. Reste à voir si d'autres secrets restent à être dévoilés...Source : https://kotaku.com/insomniac-developer-reveals-a-spider-man-ps4-easter-egg-1834187252