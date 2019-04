Kotaku, ce sont des hauts et des bas. Récemment, le journaliste Jason Schreier a réalisé un vrai travail d'investigation comme il en manque ces temps-ci, sur le développement du jeu Anthem du studio BioWare, pointant du doigts les nombreux dysfonctionnement au sein du studio, même si cela est récurrent pour les grandes boites occidentales. Allez lire son article intitulé "How BioWare's Anthem went wrong" si vous êtes fans d'Anthem et que vous n'êtes pas encore bien au courant sur comment le jeu a été conçu.Mais Kotaku c'est aussi des gros fails bien pourris, et tout dernièrement on en doit un à Joshua "Laura Kate Dale" un journaliste indépendant transgenre ayant rejoint Kotaku qui s'était notamment illustré comme un des "pseudo-insiders" au coté de "Emily Rogers" et Liam Roberson sur les jeux Nintendo.Laura Kate Dale a publié le 18 avril un article sur le DLC de Super Smash Bros Ultimate intitulé "Super Smash Bros Ultimate's Persona 5 DLC includes a disability slur", affirmant ainsi que ce dernier contenait une musique qui injuriait les handicapés mentaux. Selon Kate Dale, la musique dit explicitement "Let's go, let's play, retarded"... Évidement sur une partie de la musique ne comportant pas de lyric pour vérifier sois-même.Mais le truc c'est que la musique ne dit pas "retarded" (ce serait plutôt logiquement "retort it"). Alors évidemment tout le monde lui tombe dessus et accuse Kotaku de créer l'infox (fake news) et notamment de vouloir créer le buzz.Le problème est que Kate Dale n'a pas reconnu ses erreurs, se positionnant même en tant que victime d'acharnement sur Twitter. Des erreurs grossières, déjà pour avoir créer l'article sans attendre les vérifications auprès d'Atlus ce ne serait-ce un minimum, sachant que la musique vient directement du jeu Persona 5 qui a été publié en 2016 et que si c'était vraiment le cas l'affaire aurait éclaté depuis longtemps.L'article de Kotaku est malheureusement toujours en ligne avec le même titre, l'édition ayant simplement publié un nouvel article follow-up indiquant qu'ils sont désolés pour la gêne occasionné, qu'ils ont eu une réponse d'Atlus mais que celle-ci ne leur suffisait pas pour démystifier une affaire qui n'en est pas.