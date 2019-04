"Nous avons montré une belle gamme de jeux hier soir. The Last of Us est évidemment un jeu fait par des adultes pour être joué par des adultes. Je ne devrais jamais préjuger de cela, mais je pense qu'il est juste de dire qu'il sera probablement classé " 18 ". Et il y a ce marché pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Des adultes qui aiment ce genre de jeu. Et je pense que nous nous en occupons, et à l'autre bout du spectre, il y avait Concrete Genie, que ma fille de 8 ans a décidé que c'était le jeu qu'elle aimerait beaucoup jouer.



Et je pense qu'un détenteur de plate-forme fournit une plate-forme et que les personnes qui créent les jeux, qu'il s'agisse de nos propres studios ou d'éditeurs tiers, apportent le contenu sur la plate-forme. Nous fournissons la plate-forme. Nous devons veiller à ce que le bon contenu soit lu par les bonnes personnes - des âges appropriés en particulier. Je pensais que TLOU2 était un excellent moyen de terminer le spectacle et je me sens très bien à ce sujet.

Elle date de 2017 et il parle des jeux pour adultes et pour les jeunes.Cette interview est interessante dans le sens ou il est depuis le début du mois, le nouveau président de Playstation.Intéressant dans ce qu'il pense et sa vision.Vous en pensez quoi?Donc si il a toujours le même résonnement, à savoir, les jeux pour adultes ne doivent pas être censuré, juste logique.C'est à eux à se démerder, ou je sais pas à qui ou quoi, pour que les gamins ne jouent pas à ces jeux.Sinon il se contredit lui même.