Les créateurs deserait-il sur un nouveau projet en collaboration avec? En effet, d’après une offre d’emploi Linkedin , Playstation chercherait un “” pour. Voici les détails complets de cette offre :le candidat devra avoir de solides bases en création d’effets sonores complexes.Devra savoir utiliser des stratégies innovantes et des plus abouties pour une mise en œuvre correcte dans le jeu des éléments sonores qui donnera des résultats de la plus haute qualité.Savoir étudier les problèmes d’effets sonores dans le but de débuter.Corriger et s’assurer que les sons sont correctement reproduits.Savoir travailler indépendamment au pré-mixage de tous les effets sonores lors de l’intégration de ces derniers dans le jeu. Aussi, il devra superviser le mixage final des effets sonores.Savoir partager avec les autres équipes le bon avancement du développement du jeu dans son secteur.Il devra avoir une forte capacité à “exécuter des tâches de script de haut niveau à l’aide de plates-formes de script visuelles.Le candidat devra examiner régulièrement le travail d’autres concepteurs sonores et s’assure que le travail correspond au contexte et aux limites du / des projet (s).En tout cas, il n’est pas commun de voir un constructeur lancer des recrutements pour un studio tiers, bien qu’en très bon terme avec le studio et qu’on imagine très bien la poursuite de l’excellente collaboration entre Insomniac Games et Sony pour le prochain Spider Man, avec plus de 10 millions de copies vendues on rappelle, ou encore la suite de Ratchet & Clank.Et si PlayStation avait enfin pu convaincre Insomniac Games de rejoindre l’équipe de Worldwide Studio ?