Voici une Information concernant le jeu Cuphead :Selon certains, Cuphead est soit difficile, soit impitoyablement difficile. Selon le co-créateur de Cuphead, Tyler Moldenhauer, l'équipe n'a jamais eu l'intention de faire une expérience aussi difficile :« Nous n’avons jamais cherché à rendre les choses très difficiles. C'était juste que nous voulions en quelque sorte maintenir l'action intense et c'est en quelque sorte la façon dont cela s'est déroulé. Honnêtement, je trouve que comme beaucoup de gens, une fois que l’on s’y est habitué et que les contrôles ont été maîtrisés, l'ensemble est beaucoup plus accessible. C’est une sorte de désapprendre beaucoup de choses que les jeux modernes ont enseignées aux gens. Une fois que vous avez désappris ces astuces et que vous revenez dans le jeu, vous passez un bon moment. »Pour rappel, le jeu est maintenant disponible aussi sur Nintendo Switch...Source : https://www.gonintendo.com/stories/333503-cuphead-dev-says-the-team-never-set-out-to-make-a-super-hard-ga