Si cette semaine a été marquée par la révélation, de la bouche de Mark Cerny himself, des grosses spécificités de la PlayStation 5 (en résumé: Sortie 2020, Ray Tracing, 8K, rétrocompatibilité, PSVR, Disque SSD, CPU Ryzen 3 et GPU Custom Navi), la question du prix est forcément sur toutes les lèvres et le spectre diabolique de la PlayStation 3, surpuissante pour l’époque mais vendue à 499€ avec DD de 20Go et 599€ avec DD de 60 Go, plane fort logiquement sur cette console Next-Gen.Nos confrères de Wired ont donc forcément posé la question du tarif au concepteur de la PlayStation en demandant si la bête suivrait le prix de 399€ de la PS4 et de la PS4 Pro, et ce cher Mark a répondu:"Je pense que nous pourrons sortir la PlayStation 5 à un prix de vente conseillé qui séduira les joueurs compte tenu de ses fonctionnalités avancées"Bon il est évident qu'elle coûtera plus chère que la ps4 à sa sortie qui était au prix de 399 €. Du coup moi je table sur 499 €Et vous ?