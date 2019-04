Le journaliste Ainsley Bowden via Twitter annonce que de multiples Insiders lui aurait révélés que la Xbox Scarlet serait plus avancé que la PS5. Bowden note que ses sources sont des "sources connues" et lui ont fourni des fuites précises pendant plusieurs années.



Il souligne que ce n'est pas surprenant en soit car Microsoft avait lors de l'E3 affirmé qu'ils continuerait a proposer le matériel le plus puissant qu'il soit.



Il ajoute que l'année prochaine va être formidable pour les fans Xbox et Playsation.

Cette semaine, Sony Interactive Entertainment a officiellement annoncé la PS5 et a même révélé certains détails et spécifications du système PlayStation de nouvelle génération.Mark Cerny évoquait une console pouvant charger des données 19 fois plus rapidement que la PS4 ainsi qu'une console entièrement rétrocompatible se reposant sur un processeur troisième génération AMD Ryzen et un GPU qui serait une variante du Radeon Navi.Cela dit, bien que la PlayStation 5 de Sony semble passionnante et prometteuse, elle n’est apparemment pas aussi avancée que la Xbox de nouvelle génération, ou du moins c’est ce qu’affirme un nouveau rapport.Rappelons que la conférence Xbox E3 2019 qui se tiendra dans un mois et demi devrait lever le voile du moins en partie, sur la/les Xbox Scarlet. Deux consoles serait présenté, une répondant au nom de code "Lockheart" qui serait une sorte d'entrée de gamme vendu a un tarif raisonnable à l'image de la Xbox One S, et une autre nommé en interne "Anaconda" qui elle serait un véritable monstre technologique mais vendu bien évidement plus cher.