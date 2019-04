Il n’y a pas de raisons [au changement d’ethnicité] parce que rien n’a encore avancé à ce sujet. On changera peut-être des choses, peut-être pas. Mais si besoin il y a, la raison sera sûrement de trouver un bon acteur pour le rôle […] Je ne vais pas m’éterniser en commentaires mais on ne va pas se créer des problèmes de casting ou changer l’ethnicité de personnages juste pour rigoler et faire de la controverse. La déclaration de Kiki signifie que nous allons caster le meilleur acteur pour le rôle, c’est tout, et entre autres des acteurs qui ressemblent aux personnages déjà montrés ou décrits et parlent comme eux.

Après diverses informations sur la série The Witcher aujourd’hui est un grand jour pour la série TV Halo puisque nous avons enfin le nom de celui qui incarnera le célèbre Master Chief, héros du jeu vidéo du même nom et entre autres l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire de la Xbox.C’est donc Pablo Schreiber qui incarnera le rôle de Master Chief dans la série Showtime. On l’a notamment vu dans les séries Orange Is The New Black ou American Gods, mais aussi dans les films First Man ou 13 Hours.On apprend par la même occasion via Deadline que l’actrice Yerin Ha jouera un nouveau personnage dans l’univers Halo du nom de Quan Ah, une fille de 16 ans originaire des colonies extérieures qui rencontrera Master Chief à un moment décisif pour tous les deux.Autres infos, il y a 5 ans, Bonnie Ross était sur scène lors de la conférence Xbox E3 2014 pour annoncer le lancement d’une série Halo. Steven Spielberg lui-même avait enregistré un petit speech pour l’occasion. Puis les années passèrent et nous n’avions pas de nouvelles, sinon que ce n’était pas annulé. Aujourd’hui c’est officiel, la production démarre début 2019 !Quoi ? Ce n’était pas déjà en production ? Il faut croire que non. On nous parlait pourtant d’un développement actif en 2015 ainsi qu’en janvier dernier. Mais aujourd’hui c’est la bonne, et on espère la dernière : Microsoft donne les premiers détails sur ce qui va suivre.La série télévisée Halo est donc officiellement en développement avec Showtime. Pour son adaptation TV, Halo (Titre provisoire) sera une série qui prendra place dans le même univers que celui du jeu né en 2001, opposant l’humanité aux Covenants.Kyle Killen (Awake) sera producteur exécutif, scénariste et showrunner. Rupert Wyatt (La Planète des singes : les origines) dirigera plusieurs épisodes de la série Halo et sera producteur exécutif de la série qui entre en production début 2019.D’après le PDG de Showtime David Nevins, Halo est la série la plus ambitieuse qu’ils aient eu à réaliser. Ainsi, Showtime, 343 Industries et Halo Transmedia travailleront main dans la main sur le projet qui sera distribué par CBS Studios International avec Killen, Wyatt, Scott Pennington, et Justin Falvey et Darryl Frank de chez Amblin Television en tant que producteurs exécutifs.Microsoft ne mentionne pas Steven Spielberg dans son communiqué de presse sur le site Xbox mais parle de lui sur la plateforme HaloWaypoint comme un partenaire ayant aidé à former l’équipe créative. Il semblerait donc que son rôle ne soit plus vraiment conséquent dans la suite du projet.La saison se déroulera sur 10 épisodes.En outre, durant une intervention sur un panel de Reboot Develop aujourd’hui, la directrice transmédia de 343 Industries Kiki Wolfkill a fait une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir la communauté. Comme le rapporte VG247, le studio affirme ainsi vouloir trouver son équilibre entre créativité et respect de l’univers dans Halo : The Television Series.En réaction à l’épineuse question du visage du Major, Wolfkill a d’abord affirmé vouloir créer une série qui plaira aux fans, mais que certains détails pourraient être modifiés pour les besoins de la série, et plus particulièrement « des dates, des lieux et l’ethnicité des personnages ».Si quelques fans ont relevé les potentiels impacts sur le canon d’un changement de dates et de lieux, c’est principalement la question de l’ethnicité qui a fait parler d’elle, provoquant une réaction du directeur de la franchise Frank O’Connor sur Resetera: