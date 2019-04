Voici une Information concernant le jeu Cuphead :On commence par les notes :- CGMagazine : 9/10- We Got This Covered : 9/10- Nintendo Life : 9/10- App Trigger : 9/10- God is a Geek : 9/10- Pure Nintendo : 8/10- GameSpace : 7/10Puis sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sort aujourd'hui même sur Nintendo Switch...Source : https://www.metacritic.com/game/switch/cuphead