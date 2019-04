Yeap les gamers, a l'époque psone quand j'ai découvert command et conquer, Alerte rouge et surtout mission tesla je suis devenu complètement fan de ce genre les rts.



Par hazard aujourd'hui je tombe sur un jeu ps4 en promotion chez micromania, (8-bit armies)



Jamais entendu parlé... Le vendeur me parle d'un jeu à l'ancienne type alerte rouge, stratégie en temps réel, mode coop, escarmouches et multi en ligne.



Ça peu être intéressant, je décide de le prendre, je test et la cest la grosse claque...



Une vrais petite c'est ultra fun, beau, coloré, ultra addictif. On retrouve vraiment le côté old schools de ce qui a fait la gloire des alertes rouge et autres missions tesla, avec les modes en ligne en plus.



Petite surprise le tout est basé de voxel, on n'aime ou pas, moi personnellement j'ai trouvé ma petite pépite sur cette génération qui manquait un tantinet de surprise...