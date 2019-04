Dévoilé lors du dernier Inside Xbox, le Xbox Game Pass Ultimate, regroupe les deux services Xbox : le Live Gold et le Gamepass. Autrement dit, le multijoueur en ligne du Xbox Live Gold, ainsi que d'autres avantages comme les Games with Gold par exemple, et un accès au catalogue avec plus de 100 grands jeux du Xbox Game Pass. Cet accès comprenant même certains titres accessibles le jour même de leur sortie. Le tout pourra donc être acquis par le biais d'un seul abonnement mensuel au prix de 12,99 €.



À partir d’aujourd’hui, des membres du programme Xbox Insider vont être invités à tester le Xbox Game Pass Ultimate avant sa sortie dans le courant de l’année.



Nous n’avons à ce jour aucune date concernant sa sortie officielle, mais ce forfait se retrouve mathématiquement plus économique que les deux offres prisent séparément au plein tarif.