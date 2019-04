On apprend d'après le site rpgsite.net que la version Switch de Final Fantasy X/X-2 "HD" Remaster tourne avec une résolution de 576p... aussi bien en mode portable qu'avec le dock!On notera aussi que les deux jeux tournent en 30 images par seconde.En tout cas le portage est presque fainéant, sachant que même avec le dock on atteint même pas de la simple HD.Un comble pour une compilation "HD Remaster"....Maintenant reste à savoir comment Final Fantasy XII The Zodiac Age va s'en sortir...