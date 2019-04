Deja dispo au Japon et d'autres pays d'Asie depuis un bout de temps, ce J-RPG F2P aura le droit a une sortie PS4 officielle aux US.Bien qu'il possède des éléments online, le jeu se jouerait principalement seul hors Raid et tout ce qui attrait aux guildes.Bientot l'Europe ?

Who likes this ?

posted the 04/18/2019 at 10:09 AM by guiguif