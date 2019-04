Vu que Sony commence à parler de PS5, Microsoft également, et surtout à l'E3...les nouvelles Switch qui devraient sortir... Ou alors rester sur PC ou passer sur PC? Vous avez déjà une idée ou vous attendez de les voir vraiment? Notamment les jeux! Ca va enchaîner avec les 3 constructeurs là. Sans oublier Stadia et compagnie. Ou peu être que vous êtes du genre à attendre un peu, pour avoir une meilleure ludothèque, une baisse de prix...

posted the 04/17/2019 at 05:56 PM by jenicris