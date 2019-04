Un joueur a réussi à mettre la main sur une copie de Mortal Kombat 11 avant sa sortie le 23 avril 2019 sur consoles de salon et PC. Il a réussi à divulguer certains des costumes alternatifs pour les personnages, les modes, les stages et les options. L'une des choses qu'il a révélées, c'est qu'il ne pouvait rien débloquer sans aller en ligne, et cela a été confirmé plus tard par Daanish Syed, l'artiste principal pour l'interface utilisateur chez NetherRealm Studios.Le, l'utilisateur de Reddit RIPMrMufasi a posté un fil de discussion sur le sub-reddit de Mortal Kombat qui renvoie au tweet original de Syed confirmant l'exigence d'être toujours en ligne pour accéder à la Krypte, au mode des Tours du Temps, et pour déverrouiller de nouvelles pièces d'équipement et des personnages via le mode histoire.