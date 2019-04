Voici une Information autour de la Xbox One :La Fnac a déjà ouvert les réservations pour la prochaine édition de la console de Microsoft, la Xbox One S. Elle est affichée à 229.99 euros. A noter que pour le moment, aucune offre de réservation n’est disponible…Source : https://twitter.com/hamsterjoueur/status/1118408045430755328

posted the 04/17/2019 at 03:13 PM by link49