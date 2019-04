En promo sur le PSN depuis aujourd'hui : 19,99€Cela fait plus d'un an que j'avais 23€ qui traînait sur mon compte PSN, c'était la bonne occasion pour les dépenser.Prochain Live sur World War Z ce soir aux alentours de 22h30.

Like

Who likes this ?

posted the 04/17/2019 at 12:55 PM by ioop