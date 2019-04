Ce feu de camp officiel de 20 cm est une pièce unique et numérotée.



Il a été peint à la main afin de restituer dans les moindres détails le feu de camp du jeu. Chaque figurine est différente, mais elle illuminera votre pièce comme le feu de camp qui vous permettait de vous reposer dans le jeu.



Cette pièce en résine s'éclaire et recrée l'ambiance du jeu pour vous faire revivre les plus grands moments de la saga.



C'est un objet de collection authentique et d'une qualité exceptionnelle.

Caractéristiques



Édition limitée, numérotée jusqu'à 1 500 exemplaires.

Matière : résine

Taille : 20 cm de hauteur.

Le feu de camp de Dark Souls à droit a sa statuette en édition limitée et en résine.La statuette est au prix de 89.99€