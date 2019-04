Sérieusement, le SSD avec des chargements ultra rapide va tout changer.Déjà ça sera plus chiant comme sur PS4 ou rien que dans un jeu commeout'hésites à changer de zone parce que tu vas te taper un temps de chargement de 10 ou 15 secondes.Quand tu joues sur PC t'as oublié à quel point c'est galère de revenir à ça.Mais là, ce que ça va permettre dans les open world va être dingue. Le streaming d'assets et d'objets sera beaucoup plus rapide. Plus de pop in à outrance, plus de chargement des textures complètes visibles (voire moins de besoin de créer différents assets et modèles pour le streaming)...Du coup ça veut dire quoi niveau gameplay ?Bah typiquement dans les open world, des vitesses de déplacements accrues pour les persos, ou encore des véhicules plus rapide, voire du teleport instantané (imaginez viser un point sur la map avec une longue vue et vous y téléporter instantanément).Ca va également ouvrir le level design d'une manière folle ! J'imagine déjà les prochains From Soft(j'allais aussi citer Monolith Soft mais Nintendo...)Du moins il y aura moins de limites et moins d'astuces de développement pour cacher les chargements (God of Couloir par exemple). Bref c'est mieux que du SSD classique sur PC, ça va vraiment rappeler la bonne époque des cartouches si les promesses sont tenues !Bref ça annonce du lourd !Rajoutez à ça la retro PS4 voire consoles antérieures (etetqui viennent d'être retro Xbox c'est cerise sur le gâteau question bonnes nouvelles), je suis pour la première fois excité par la new gen qui aura aussi l'avantage de ne plus limiter les PC pendant un temps vu la puissance annoncée. Puis Dreams devrait avoir une tout autre dimension avec ce matos !Hâte de voir quelle sera la prochaine feature de la gen (la gen dernière c'était leetil me semble),