Voici une Information concernant le jeu The Last of US Part II :Neil Druckmann, le Directeur du jeu The Last of Us Part II, a confirmé que la scène finale du jeu avait été officiellement tournée. Il a révélé la nouvelle via Twitter, laissant entendre que, comme prévu, la scène était incroyablement difficile à tourner. Il a également partagé une image du script, avec un simple “CUT TO BLACK” et “THE END”.Bien sûr, ce n’est pas parce que la dernière scène du jeu a été tournée que la production de motion capture de mouvement est terminée. Généralement, sur les plateaux de jeux et de films, les scènes sont tournées dans le désordre. Bien que cette journée soit sans aucun doute une étape importante dans la production, il nous reste probablement encore un bout de temps avant de pouvoir y jouer sur Ps4 (ou sur Ps5 puisque la console sera compatible).Neil Druckmann avait aussi confirmé il y a quelques jours que le travail de Laura Bailey sur le jeu était terminé. Quelques jours auparavant, le développeur avait également révélé que le rappeur Logic avait un rôle à jouer dans le jeu post-apocalyptique. Qui sait, une sortie en 2019 n'est peut-être pas si irréaliste...Source : https://www.dualshockers.com/last-of-us-part-ii-final-shot-neil