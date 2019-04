Dans deux semaines, Sea of Thieves accueillera sa plus importante mise à jour. Prévue pour être déployée le 30 avril, elle ajoutera un contenu massif permettant à Sea of Thieves de retrouver un second souffle avec le mode arena qui servira de multijoueur "compétitif" mais aussi de nombreuses nouveautés pour le désormais mode aventure. Mais comme souvent, qui dit nouveau contenu, dit nouveaux succès et le titre de Rare n'échappera pas à cette règle.Les développeurs ont été relativement flous lors du stream de mercredi dernier mais Joe Neate via twitter a confirmé que de nouveaux succès seront de la partie. Reste à en connaître le nombre, le Gamescore total et le détail.Nous en saurons plus quand nous les aurons scannés et vous tiendrons au courant.