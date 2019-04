Le 20 Mars dernier alors qu'une employé de Microsoft envoie un simple mail a ses collègues pour savoir comment grimper rapidement dans la hiérarchie apres 6 longues années a stagner, cette derniere reçoit 90 pages de mails détaillant les abus de Microsoft que certaines ont pu subir, la branche Xbox n'etant pas épargnée.Des remarques sexistes pendant les voyages d'entreprise, des incitations déplacées à s'asseoir sur les genoux d'un homme devant un responsable des ressources humaines, des tâches subalternes sans rapport avec leur véritable profil allant aux Menaces de mort pour de pas avoir repondu aux faveurs sexuels."Nous avons fait un tour de table quand j'étais dans l'équipe Xbox et toutes les femmes à l'exception d'une avaient déjà été traitées de pute au travail. Avant que les gens disent que ça n'arrive que chez Xbox, puisque c'est ce que j'ai entendu bien trop de fois avant chez Microsoft, c'est la même chose chez Windows & Azure. C'est un problème courant chez Microsoft" dit une employée.Le président Satya Nadella via un communiqué envoyé aux salariés annonce un certain nombre de mesures visant à améliorer le processus de plainte aux ressources humaines en cas de comportement inapproprié ainsi que la création d'une nouvelle équipe employee advocacy.En mars 2018, Microsoft était visé par un recours collectif de 238 employés concernant des cas de discrimination ou de harcèlement survenus entre 2010 et 2016 n'ayant pas fait l'objet d'une réponse de la direction. Microsoft avait réfuté toutes les plaintes à l'exception d'une seule que l'entreprise estimait fondée. En décembre 2017, Microsoft s'était aussi retrouvé dans le viseur de la justice aux côtés d'Amazon pour un scandale de prostitution à Seattle, dont l'État interdit la pratique. L'hebdomadaire Newsweek, qui rapportait les dessous de l'affaire, n'avait pas manqué de faire le parallèle avec les accusations de sexisme et de harcèlement, que l'on dit par ailleurs fréquentes dans le secteur des technologies en général. L'absence de soutien apporté aux femmes victimes de sexisme chez Microsoft est un thème par ailleurs longuement abordé dans cette enquête signée par le Seattle Times l'an dernier.