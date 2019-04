De nombreuses personnes dans le monde entier ont assisté avec tristesse à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame,qui a été gravement endommagée par le feu hier soir.Heureusement, de nombreux artefacts et œuvres d'art du bâtiment ont pu être sauvés, et la structure principale de la cathédrale a été sauvée malgré la perte du toit et de la flèche.Alors que le gouvernement français s'est engagé à reconstruire la cathédrale, la communauté Minecraft veille à ce que la cathédrale continue de vivre dans le monde virtuel avec de nombreux membres de la communauté rendant hommage.La cathédrale a été une source d'inspiration pour de nombreux joueurs, et certains ont partagé leurs répliques pour s'assurer que la cathédrale survive dans le jeu :